Europameister Spanien sollte am 27. März in der Finalissima in Katar auf Südamerika-Champion Argentinien treffen. Aufgrund des Iran-Kriegs fällt das Spiel aus. Warum man sich nicht einigen konnte.

Nyon (dpa) – Der Iran-Krieg sorgt für weitere Streichungen im Sportkalender. Nach den Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien ist nun auch die Finalissima in Katar abgesagt worden. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit. Eigentlich sollte Europameister Spanien am 27. März auf Argentinien, den Sieger der Copa América, treffen.

«Im Willen, das Spiel zu retten, hat die UEFA Alternativen geprüft. Diese erwiesen sich für den argentinischen Fußball-Verband jedoch als inakzeptabel», teilte die UEFA mit. Sowohl eine Verlegung ins Estadio Santiago Bernabéu in Madrid als auch eine Variante mit zwei Spielen lehnte der Weltmeister ab. Dabei hätte das Hinspiel am 27. März in Madrid und das zweite Duell 2028 in Buenos Aires stattfinden sollen.

Argentinien stellt sich quer

Stattdessen unterbreitete Argentinien den Gegenvorschlag, das Spiel nach der WM auszutragen. Dies scheiterte an fehlenden freien Terminen im spanischen Kalender. Letztlich erklärte der argentinische Verband laut UEFA, statt am 27. März nur vier Tage später spielen zu können. Dieses Datum passte weder der UEFA noch dem spanischen Verband.

Am Morgen des 28. Februar hatten Israel und die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen. In der Folge attackierte die Führung in Teheran Israel sowie mehrere US-Militärstützpunkte in der Region. Die arabischen Golfstaaten beheimaten gemeinsam Tausende US-Truppen.

Die Finalissima wurde in der heutigen Form zuletzt 2022 ausgetragen. Damals setzte sich Argentinien klar mit 3:0 gegen Italien im Londoner Wembley-Stadion durch.