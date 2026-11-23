Einst gilt Emre Mor als eins der ganz großen Nachwuchstalente des europäischen Fußballs. Jetzt stoppt er seine Karriere. Der Grund: gesundheitliche Probleme.

Kopenhagen (dpa) – Das frühere BVB-Talent Emre Mor (29) hat eine Pause vom Profi-Fußball aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. «Seit ich ein kleiner Junge war, hatte ich nur einen Traum: Profifußballer zu werden. Diesen Traum zu erleben, hat alles für mich bedeutet», sagte der dänisch-türkische Fußballspieler laut einer Mitteilung seines bisherigen Vereins NEC Nijmegen in den Niederlanden.

In letzter Zeit habe er jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt: «Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich auf meinen Körper hören, meine Grenzen respektieren und mein Wohlbefinden an erste Stelle setzen muss.»

In einem emotionalen Instagram-Beitrag schrieb Mor: «Mein Herz will immer noch spielen, aber mein Körper sagt mir, dass er gerade etwas anderes braucht.» Er gebe die Hoffnung aber nicht auf, eines Tages aufs Fußballfeld zurückzukehren.

Vom gefeierten Nachwuchstalent zum Fußball-Nomaden

Der NEC Nijmegen und Mor gingen sofort getrennte Wege, hieß es in der Mitteilung des Vereins. Dort hatte Mor erst im vergangenen Sommer einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Seitdem war er siebenmal für den niederländischen Erstligisten zum Einsatz gekommen und hatte ein Tor geschossen.

Seinen Durchbruch hatte der Flügelspieler beim dänischen FC Nordsjælland gefeiert. 2016 war er für fast zehn Millionen Euro zu Borussia Dortmund gewechselt – damals galt er als großes Nachwuchstalent. Nach nur einer durchwachsenen Saison ging es für ihn aber schon weiter zum spanischen Verein Celta Vigo, danach folgten Stationen bei Olympiakos Piräus, Fenerbahçe und weiteren türkischen Vereinen.