Mehr als 250 Tore, zahlreiche Titel: Klopp blickt auf die Zeit mit Salah in Liverpool zurück – und traut dem Stürmerstar noch viele erfolgreiche Jahre zu.

Liverpool (dpa) – Jürgen Klopp traut seinem langjährigen Stürmerstar Mohamed Salah trotz seines Abschieds beim FC Liverpool noch eine Karriere von sechs, sieben Jahren zu. «Er hat völlig neue Maßstäbe für Profifußballer gesetzt – wie hart man arbeiten kann, wie viel man in die Regeneration investiert und so weiter», sagte der frühere Coach der Reds dem Sender BBC und fügte hinzu: «Ich bin traurig, aber er ist ohne jeden Zweifel einer der Größten aller Zeiten, und ich bin sehr stolz darauf, Teil seiner Karriere gewesen zu sein.»

Klopp hatte Salah 2017 von der AS Rom an die Anfield Road geholt. Zusammen gewannen sie viele Titel, darunter die Champions League, die Meisterschaft und den FA Cup. Der 33 Jahre alte ägyptische Flügelspieler hat seitdem 255 Tore für Liverpool erzielt. Nur Ian Rush und Roger Hunt liegen in der ewigen Torschützenliste des Vereins vor ihm. Jüngst hatten Liverpool und Salah die Trennung im Sommer trotz eines Vertrages bis 2027 bekanntgegeben.

«Er weiß, dass dies der perfekte Verein für ihn war und er der perfekte Spieler für uns», ergänzte Klopp, der den Verein 2024 verlassen hatte.