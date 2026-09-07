Birmingham (dpa) – Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka wird wohl für die Premiere von Jürgen Klopp als Bundestrainer ausfallen. Der Mittelfeldspieler muss nach seinem Wechsel zum Premier-League-Club Aston Villa eine Pause einlegen. Sein Körper habe auf die erhöhte Belastung nach seiner Auszeit reagiert, teilte der 31-Jährige auf Instagram mit.

«Das ist frustrierend, aber ich brauche diese kurze Pause jetzt, um wieder in Topform zu kommen. Ich werde die kommenden Tage, inklusive der Länderspielpause nutzen, um mich vollständig zu erholen, und dann bin ich bereit, für Euch und für Villa alles zu geben», schrieb Goretzka an die Fans von Aston Villa.

Goretzka fühlt sich am richtigen Ort

Goretzkas Vertrag beim FC Bayern München war in diesem Sommer nach acht Jahren ausgelaufen. Erst Ende August war er dann ablösefrei zu Aston Villa gewechselt. «Nach meinen ersten Tagen im Verein hat sich das Gefühl, genau am richtigen Ort zu sein, mit jedem Tag verstärkt», schrieb er nun an die Anhänger seines neuen Arbeitgebers.

Mit seiner angekündigten Auszeit steht der 73-malige Nationalspieler wohl nicht für den Neuanfang der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unter Jürgen Klopp bereit. Der Nachfolger von Julian Nagelsmann will seinen Kader für die Premieren-Länderspiele in der Nations League am 17. September bekanntgeben. Dabei spielt die deutsche Mannschaft am 24. September zunächst in den Niederlanden. Danach folgen zwei Heimspiele gegen Griechenland und Serbien sowie eine Auswärtspartie in Griechenland.