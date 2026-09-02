Thilo Kehrer schließt sich auf Leihbasis Ajax Amsterdam an. In Monaco spielt er zuletzt kaum, nun trifft er bei Ajax auf zwei weitere Deutsche.

Amsterdam (dpa) – Der frühere Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer wechselt zu Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister verpflichtete den 29-Jährigen auf Leihbasis von der AS Monaco für ein Jahr. Eine Kaufoption soll es laut Medienberichten nicht geben.

«Thilo ist ein äußerst professioneller und versierter Spieler, der einen reichen Erfahrungsschatz mitbringt. Er verfügt über eine starke Mentalität und ist es gewohnt, unter Druck auf höchstem Niveau zu spielen», sagte Ajax-Sportdirektor Jordi Cruyff. «Ich habe in verschiedenen Ligen, in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Clubs gespielt und möchte meine Erfahrungen einbringen», sagte Kehrer.

Nun deutsches Trio beim niederländischen Rekordmeister

In Amsterdam trifft der ehemalige Schalker Kehrer auf den früheren Dortmunder Julian Brandt sowie auf Nationaltorwart Marc-André ter Stegen. Mittelfeldspieler Brandt war im Sommer ablösefrei zu Ajax gewechselt. Nach anfänglichen Kurzeinsätzen hat sich Brandt in seiner neuen Mannschaft mittlerweile einen Stammplatz erkämpft. Der vom FC Barcelona ausgeliehene ter Stegen stand in allen Ligaspielen der Saison im Ajax-Tor.

Einen Stammplatz konnte Kehrer in Monaco jüngst nicht ergattern. In den bisherigen zwei Ligaspielen kam der Verteidiger nur eine Minute zum Einsatz. In der vergangenen Saison war Kehrer im Fürstentum noch in der Innenverteidigung gesetzt und stand bei all seinen 28 Liga-Einsätzen in der Startelf. Sein Vertrag in Monaco läuft noch bis Ende Juni 2028.