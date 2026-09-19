Sandro Mazzola prägte den italienischen Fußball. Er spielte in seiner Karriere nur für einen Club - und wird dort als Ikone verehrt.

Berlin (dpa) – Der italienische Fußball trauert um einen seiner großen Helden. Der ehemalige Nationalspieler Sandro Mazzola starb im Alter von 83 Jahren, wie sein früherer Club Inter Mailand bekanntgab. Der Offensivspieler spielte während seiner 17-jährigen Profikarriere ausschließlich für die Nerazzurri und wurde dort als eine der prägendsten Figuren der Vereinsgeschichte zur Ikone.

«Sandro Mazzola war einer der größten Fußballer aller Zeiten. Nicht nur in der Geschichte von Inter Mailand. Er war Inters Geschichte. Er besaß sein ganzes Leben lang nur ein Trikot und einen Traum», hieß es im Nachruf von Inter.

Mazzola erzielte in 565 Pflichtspielen für Inter 158 Tore. Mit dem Traditionsverein wurde er viermal italienischer Meister und gewann zweimal den Europapokal der Landesmeister. Beim ersten Europapokalsieg 1964 erzielte er im Endspiel gegen Real Madrid beim 3:1 zwei Tore. Ein Jahr später verteidigte Inter den Titel. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1968 Europameister und 1970 Vizeweltmeister.

Mazzolas Vater ebenfalls als Ikone verehrt

Auch Mazzolas Vater war in Italien ein großer Star. Valentino Mazzola war Kapitän der legendären Mannschaft «Grande Torino» der AC Turin, die in den 1940er Jahren als alles dominierende Mannschaft galt und fünfmal in Serie die Meisterschaft gewann.

Valentino Mazzola kam beim Flugzeugunglück von Superga am 4. Mai 1949 wie fast die gesamte Mannschaft ums Leben. Da war Sandro Mazzola sechs Jahre alt.