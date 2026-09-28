Roberto Mancini hat mit Italien den ersten Sieg nach seiner Rückkehr als Nationalcoach geholt. Nach dem 4:1 in der Türkei spitzt sich die Lage beim Gastgeber zu. Bei Frankreich glänzt Michael Olise.

Bursa (dpa) – Italiens leidgeprüfte Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel unter Rückkehrer Roberto Mancini den ersten Sieg eingefahren. In der Nations League setzte sich die Squadra Azzurra mit ihrem neuen und alten Trainer 4:1 (3:0) in der Türkei durch. Jubeln durften auch die Franzosen, die sich dank einer erneuten Weltklasse-Aktion von Bayern Münchens Michael Olise (88. Minute) mit 1:0 (0:0) in Belgien durchsetzten.

Alessandro Bastoni (9.), Davide Frattesi (22.), Michael Kayode (27.) und Francesco Esposito (50.) erzielten die Tore für Italien, das sich damit vom 0:2-Fehlstart in Belgien erholte. Baris Yilmaz (47.) gelang lediglich der Ehrentreffer für die Türken, deren sportliche Krise sich zuspitzt. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM im Sommer ging nun auch der Start in die neue Nations-League-Saison mit der zweiten Niederlage nacheinander schief. Der Druck auf Trainer Vincenzo Montella wird größer.

Olise glänzt nach Einwechslung

Ganz anders sieht es in Frankreich aus, wo sich der neue Nationalcoach Zinédine Zidane über einen erneuten Glanzmoment von Bayern-Profi Olise freuen durfte. Der lange geschonte Offensivspieler war erst in der 77. Minute eingewechselt worden, als er sich kurz darauf in der eigenen Hälfte den Ball schnappte und zum Dribbling ansetzte. Mit dem Ball eilte Olise über das halbe Spielfeld und sorgte schließlich mit einem präzisen Flachschuss für den Siegtreffer.