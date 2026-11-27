«Hú!»: Ingvar Jónsson gehörte zu dem isländischen Nationalteam, das bei der EM 2016 die Fußballwelt mit ihrem Schlachtruf begeisterte. Jetzt starb der Torwart mit nur 37 Jahren an Krebs.

Reykjavík (dpa) – Der frühere isländische Fußball-Nationaltorwart Ingvar Jónsson ist nach kurzer Krankheit im Alter von 37 Jahren gestorben. Er sei bereits am Mittwoch im Kreise seiner engsten Angehörigen eingeschlafen, teilte der Verein des Isländers, Víkingur, auf der Plattform X mit. «Die Gedanken des Vereins und aller Víkingur-Fans sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.»

Unter dem Beitrag bezeichneten einige Jónsson als Legende des isländischen Fußballs. Dem Fernsehsender RUV zufolge hatte Jónsson im Frühjahr eine Krebsdiagnose bekommen.

Der Torwart hatte als Ersatz-Keeper zum Kader Islands bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 gehört. Damals hatten die Isländer Fußballfans in aller Welt mit ihrem Schlachtruf «Hú!» begeistert und waren überraschend bis ins Viertelfinale gekommen. Zuvor hatten sie im Achtelfinale gegen England gewonnen.

Mit seinem aktuellen Verein Víkingur wurde Jónsson viermal isländischer Meister und dreimal Pokalsieger. Im Oktober feierte er die letzte Meisterschaft noch mit seinem Team. Er hinterlässt dem isländischen Rundfunk zufolge seine Frau und drei Kinder.