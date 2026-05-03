Das Titelrennen in der italienischen Serie A ist vorzeitig entschieden. Inter Mailand ist Platz eins nicht mehr zu nehmen - auch dank eines deutschen Nationalspielers und zweier Ex-Bundesligaprofis.

Mailand (dpa) – Inter Mailand hat in der italienischen Serie A vorzeitig seinen 21. Meistertitel perfekt gemacht. Die Nerazzurri gewannen mit 2:0 (1:0) gegen Parma Calcio und können drei Spieltage vor Saisonende bei zwölf Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten und Titelverteidiger SSC Neapel nicht mehr von der Spitzenposition verdrängt werden. Die Treffer gegen Parma erzielten der Ex-Gladbacher Markus Thuram (45.+1) und der frühere Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (80.).

Das Team um den deutschen Nationalspieler Yann Aurel Bisseck, der den zweiten Treffer glänzend eingeleitet hatte, spielt in der italienischen Topliga eine starke Saison. Mit 82 Toren stellt Inter die mit Abstand beste Offensive der Liga, vor allem der Argentinier Lautaro Martínez und der Franzose Thuram stellen die gegnerischen Abwehrreihen immer wieder vor große Probleme.

Inter hat noch die Chance aufs Double, das Pokalfinale gegen Lazio Rom findet am 13. Mai statt. In der Champions League war das Team von Trainer Cristian Chivu überraschend in der Playoff-Runde fürs Achtelfinale gegen den norwegischen Außenseiter Bodö/Glimt ausgeschieden.