Noch keine 24 Stunden ist Hansi Flick mit Account bei Instagram aktiv. Jetzt hat der Trainer des FC Barcelona schon die erste Schallmauer durchbrochen. Andere waren sogar noch schneller.

Barcelona (dpa) – Instagram-Newcomer mit 61: Barça-Trainer Hansi Flick hat mit seinem ersten Beitrag bei Instagram innerhalb von weniger als 24 Stunden schon mehr als eine Million Follower gesammelt. Der 61-Jährige hatte am Donnerstagabend zum Auftakt die Fans des FC Barcelona begrüßt. «Ich freue mich, auf Instagram zu sein und euch einige Einblicke aus meinem Alltag bei Barça zu geben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es lebe Barça!» Mehr als 1,4 Millionen User setzten unter dem Debüt-Post ein «Gefällt mir»-Emoji.

Flick legt bei seinem Social-Media-Start also ein hohes Tempo vor. An die großen Bestmarken anderer Stars auf dem Weg zu einer Million Follower kommt er aber nicht heran: Der auch im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnete Spitzenreiter dieser Wertung ist der K-Pop-Star V der Gruppe BTS, der im Dezember 2021 nach nur 43 Minuten eine Million Follower hatte. Zu vorherigen Rekordhaltern gehörten der inzwischen 100 Jahre alte britische Naturforscher und Dokumentarfilmer David Attenborough (4:44 Stunden), der 2025 gestorbene Papst Franziskus (rund 12 Stunden) und auch Fußball-Ikone David Beckham.