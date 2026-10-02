Im Privatjet verließ Cristiano Ronaldo das Nationalteam der Portugiesen. Die Fans des Superstars halten trotzdem zu ihrem Idol - mit einem besonderen Protest vor der Zentrale des Fußballverbands.

Lissabon (dpa) – Zwei Tage nach seiner fluchtartigen Abreise von der Nationalmannschaft erhält Portugals Superstar Cristiano Ronaldo nun auch öffentliche Unterstützung seiner Fans.

Vor der neuen Zentrale des portugiesischen Fußball-Verbands FPF und im Zentrum von Lissabon wurde jeweils ein großes Protestplakat aufgehängt, auf dem je ein Foto von «CR7» und von Nationaltrainer Jorge Jesus zu sehen war. Die Botschaft an Ronaldo war: «Du wirst immer unser Kapitän sein». Neben dem Foto des Trainers stand der Satz: «Du bist der Aufgabe nicht gewachsen».

Plakat schnell entfernt

Der portugiesische Verband reagierte schnell: Nach etwa 45 Minuten wurde das Plakat wieder entfernt. Einem Bericht der Zeitung «Correio da Manhã» zufolge hatte der FPF dafür eigens die Stadtverwaltung von Oeiras eingeschaltet. In der Vorstadt von Lissabon liegt die neue FPF-Zentrale Cidade do Futebol.

Jorge Jesus hatte Ronaldo am vergangenen Sonntag beim Nations League-Spiel in Norwegen nicht eingesetzt und danach angekündigt, den Rekordnationalspieler des Landes auch in der nächsten Partie gegen Dänemark nur auf die Bank zu setzen. Der 41-jährige Stürmerstar verließ daraufhin das Quartier der Nationalmannschaft und ließ sich in einem Privatjet in die spanische Hauptstadt Madrid fliegen.

Portugals Verbandspräsident Pedro Proença möchte nun ein Treffen zwischen Ronaldo und Jorge Jesus arrangieren und zwischen den beiden vermitteln. Das berichtet ebenfalls «Correio da Manhã». Proenças Ziel ist demnach, dass Ronaldo wieder für die Nationalmannschaft spielt.

Druck der Fans

Welchen Druck die Anhänger des fünfmaligen Weltfußballers des Jahres erzeugen können, war bereits im Sommer während der Weltmeisterschaft in den USA zu sehen. Da tauchte bei Instagram ein gefälschter Post der Freundin des portugiesischen Nationalspielers João Neves auf, in dem Ronaldo zum Rücktritt aufgefordert wurde. Obwohl schnell klar war, dass es sich nicht um eine echte Stellungnahme der Schauspielerin Madalena Aragão handelte, wurde sie in den sozialen Netzwerken massiv von Ronaldo-Fans beschimpft und beleidigt.