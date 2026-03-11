Ein Fußballanhänger des FC Barcelona reist statt nach Newcastle versehentlich ins 580 Kilometer entfernte Exeter – und erlebt dort ein ganz anderes Spiel als geplant.

Newcastle/Exeter (dpa) – Ein Fußballfan des FC Barcelona, der das Champions-League-Spiel seines Teams im nordenglischen Newcastle besuchen wollte, hat sich bei der Anreise fatal geirrt. Statt zum St. James' Park in Newcastle war der Spanier zum 580 Kilometer entfernten St. James' Park im südwestlich gelegenen Exeter gereist, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den englischen Drittligisten mitteilte.

Der Fan aus Spanien kam demnach kurz vor Anpfiff des Spiels von Exeter City gegen Lincoln City am Dienstagabend an den Einlasstoren des Stadions an. «Erst als er dem Personal seine Eintrittskarte zeigte, bemerkte er seinen Fehler», teilte der Verein in den sozialen Medien mit. Ein Stadionmitarbeiter hatte den Verein auf die missliche Lage des Mannes aufmerksam gemacht.

Fanbeauftragter von Exeter: «Er ist jederzeit wieder willkommen»

«Soweit wir wissen, kam er aus London. Ich vermute, er hat St. James' Park in sein Handy eingegeben und ist dann einfach den Wegbeschreibungen gefolgt», sagte Adam Spencer, Fanbeauftragter von Exeter City. «Er war ziemlich niedergeschlagen und ein bisschen verlegen. Also haben wir ihm eine Eintrittskarte besorgt, und er konnte sich das Spiel im echten St. James' Park ansehen. Er ist jederzeit wieder willkommen.»

Während der Barça-Fan in Exeter eine 0:1-Niederlage des Heimteams sah, rettete der FC Barcelona im St. James' Park in Newcastle nach einem Elfmetertor von Lamine Yamal in der Nachspielzeit ein 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Newcastle United.