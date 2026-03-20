Wer in England und Wales versucht, sich illegal Zutritt zu einem Fußballspiel zu verschaffen, begeht jetzt eine Straftat. Wer gegen die Regeln verstößt, darf lange kein Stadion mehr von innen sehen.

London (dpa) – Das Betreten eines Fußballstadions ohne gültiges Ticket ist in England und Wales ab diesem Wochenende eine Straftat. Das neue Gesetz, das Geldstrafen in Höhe von bis zu 1.000 Pfund (umgerechnet rund 1.160 Euro) sowie ein fünfjähriges Stadionverbot vorsieht, gilt bereits für das EFL-Cup-Finale am Sonntag zwischen dem FC Arsenal und Manchester City im Wembley-Stadion. Die Ausschreitungen in der Londoner Arena während des EM-Finales vor bald fünf Jahren waren mit ausschlaggebend für die neuen Regeln.

Zum Endspiel 2021 zwischen Gastgeber England und Italien (2:3 n.E.) hatten sich Hunderte Menschen unbefugt Zutritt verschafft, es kam zu chaotischen Szenen. Bislang gab es für das sogenannte «tailgating» (in etwa: Mitdurchschlüpfen) keine exakt dafür festgeschriebenen Strafen. Das neue Gesetz macht es der Nachrichtenagentur PA zufolge illegal, wissentlich mit gefälschten Tickets, Ausweisen oder Akkreditierungen ein Spiel zu besuchen oder zu versuchen, sich Zugang zu verschaffen.