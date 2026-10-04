Ein Vierbeiner sorgt beim Nations-League-Spiel zwischen Nordmazedonien und Schottland für eine ungewöhnliche Unterbrechung - und bringt Spieler sowie Fans zum Schmunzeln.

Skopje (dpa) – Ein Hund hat beim Nations-League-Spiel zwischen Nordmazedonien und Schottland für kuriose Momente gesorgt. Der Vierbeiner lief nach knapp zehn Spielminuten auf den Rasen der Arena in Skopje, erzwang eine kleine Unterbrechung – und sorgte für erheiternde Szenen.

Auf der Plattform X hieß es in einem Beitrag auf dem Account der schottischen Nationalmannschaft: «Kurze Spielunterbrechung hier, da ein Hund auf dem Platz ist. Er hat eine tolle Zeit. Schön für ihn.»

Der Hund stolzierte über den Rasen, schnüffelte etwas. Mazedoniens Abwehrspieler Sebastian Herrera versuchte, ihn zu fangen. Doch der tierische Flitzer ließ sich nicht greifen und verließ wenig eigenständig später den Platz. Wie es der tierische Besucher ins Stadion geschafft hatte, ließ sich zunächst nicht aufklären.

Tiere auf Plätzen in großen Stadien sind selten. Manchmal verirren sich Vögel auf den Rasen. Im Februar flitzte ein Hase über den Platz beim DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart.

Die Schotten siegten mit 2:0 durch Treffer von Kieron Bowie und John McGinn. Unter dem neuen belgischen Trainer Sébastien Pocognoli war es der erste Sieg.