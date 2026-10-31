Fabian Hürzeler spielt mit Brighton & Hove Albion eine starke Saison. Auch beim bisherigen Tabellenführer Manchester City gewinnt das Team des früheren St.-Pauli-Trainers.

Manchester (dpa) – Der deutsche Fußball-Coach Fabian Hürzeler hat mit Brighton & Hove Albion für die nächste Überraschung in der englischen Premier League gesorgt. Die Mannschaft des früheren St.-Pauli-Trainers gewann mit 1:0 (1:0) beim Tabellenführer Manchester City und fügte dem Team von Trainer Enzo Maresca damit die zweite Niederlage in Serie zu.

Frühe Führung für Brighton

Den entscheidenden Treffer für Brighton erzielte Yasin Ayari bereits in der elften Minute. Der Schwede profitierte von einer missglückten Abwehraktion der Gastgeber und traf aus fünf Metern. Man City bemühte sich um eine schnelle Antwort, fand gegen Hürzelers defensiv starke Elf zunächst aber kaum ein Durchkommen. Stürmerstar Erling Haaland blieb wirkungslos.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Maxim de Cuyper (48.) verpasste die große Chance, für Brighton nachzulegen. Für Man City scheiterten Iliman Ndiaye (52.) und Matheus Nunes (62.) jeweils am starken Bart Verbruggen im Brighton-Tor. Der Niederländer hatte mit seinen Paraden großen Anteil am Auswärtssieg.

Arsenal hat Tabellenspitze im Blick

Man City, das mit sieben Siegen in die Premier-League-Saison gestartet war, kassierte nach dem 1:2 bei Aston Villa schon die zweite Saisonniederlage in der Liga. An diesem Sonntag könnte der FC Arsenal mit einem Sieg beim FC Liverpool die Tabellenspitze erobern. Brighton bleibt Tabellendritter und rückt durch den Erfolg bis auf zwei Zähler an City heran.