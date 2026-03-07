Vor den Augen seiner prominenten Besitzer schnuppert der walisische Club am Coup gegen den Club-Weltmeister. Aber am Ende setzt sich Chelsea in Überzahl durch.

London (dpa) – Der AFC Wrexham und seine prominenten Miteigentümer Ryan Reynolds und Rob Mac haben im FA Cup knapp eine Sensation gegen Club-Weltmeister FC Chelsea verpasst. Zweimal führte der Zweitligist aus Wales in der fünften Runde des ehrwürdigen Wettbewerbs gegen die Londoner, musste sich aber am Ende 2:4 (1:1, 2:2) nach Verlängerung geschlagen geben.

Im heimischen Racecourse Ground trafen Sam Smith (18. Minuten) und Callum Doyle (78.) vor den Augen der mitfiebernden Hollywood-Stars für Wrexham. Ein Eigentor von Keeper Arthur Okonkwo (40.) und ein Treffer von Joshua Acheampong (82.) brachten den früheren Champions-League-Sieger zurück. In der Nachspielzeit sah George Dobson (90.+3) bei den Walisern die Rote Karte.

Alejandro Garnacho (96.) brachte den Premier-League-Club in der Verlängerung erstmals in Führung. Der vermeintliche Ausgleich von Lewis Brunt zählte nach Intervention des VAR wegen Abseitsstellung nicht. João Pedro (120.+5) besorgte den Endstand.

Durchmarsch aus der fünften Liga

2021 hatten Reynolds und McElhenney den traditionsreichen Club, der am englischen Ligabetrieb teilnimmt, für 2,5 Millionen Dollar übernommen. Durch die FX-Dokumentation «Welcome to Wrexham» wurde er weltbekannt. In der Folge gelang der Durchmarsch von der fünfthöchsten Spielklasse in die 2. Liga. In dieser Spielzeit hat Wrexham Chancen auf die Playoff-Spiele zur Premier League.

In den restlichen Partien setzten sich die Favoriten durch. Arsenal und Kai Havertz schlugen Mansfield Town 2:1. Der FC Liverpool schaltete mit dem eingewechselten Florian Wirtz die Wolverhampton Wanderers mit 3:1 aus.