Aus Sicherheitsbedenken wird die Partie von Besiktas gegen Hapoel Beer-Sheva in Georgien ausgetragen. Es kracht aber. Randale auf den Rängen sorgen für eine lange Unterbrechung und ein Nachspiel.

Batumi (dpa) - Heftige Randale haben das 2:1 von Besiktas Istanbul in der Europa League gegen den israelischen Club Hapoel Beer-Sheva überschattet. Die Partie, die aus Sicherheitsgründen wegen des Gaza-Kriegs im georgischen Batumi angepfiffen worden war, musste für fast 40 Minuten unterbrochen werden.

Auf den Rängen war es zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Ein Fan soll gestürzt und in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Die Spieler von Besiktas sollen versucht haben, die Fans zu beruhigen, wie Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen. Der deutsche Keeper Alexander Nübel, viermaliger Nationalspieler und im vergangenen Sommer vom FC Bayern nach Istanbul gewechselt, kam in der Partie nicht zum Einsatz.

Türkischer Sportminister reagiert

Im Bereich der Gäste-Zuschauer soll ein Plakat mit der Aufschrift «Freiheit für Palästina» gezeigt worden sein. Polizisten sollen eingegriffen haben, um im Block der Istanbuler Fans auch palästinensische Fahnen zu entfernen. Dabei soll es dann eskaliert sein. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Fans im türkischen Block Sitze herausreißen und nach Beamten werfen. Diese setzten daraufhin offenbar Pfefferspray ein.

Nach etwa 25 Minuten Spielzeit war die Begegnung unterbrochen worden. Laut der türkischen Zeitung «Hürriyet» soll per Stadiondurchsage versucht worden sein, die Lage zu beruhigen. Nachdem das Spiel fortgesetzt worden war, verschoss Orkun Kökcü für Istanbul kurz vor der Pause einen Foulelfmeter. Nach dem Führungstor durch Junior Olaitan in der 75. Minute traf Kökcü für Besiktas in der 90. Minute zum 2:0. In der dritten Minute der Nachspielzeit verkürzte Javon East für den Club aus Israel.

Der türkische Sportminister Osman Aşkın Bak reagierte via X. Er verurteilte «den unverhältnismäßigen Einsatz der Sicherheitskräfte gegenüber unseren Besiktas-Fans in Georgien aufs Schärfste». Das machte auch Besiktas in einer Stellungnahme ebenfalls noch während der Partie.

Istanbuler Club leitete Schritte auch bei UEFA ein

«Unsere Vorstandsmitglieder und Vereinsverantwortlichen haben die Situation von dem Moment an, als unsere Fans sich auf den Weg zum Stadion machten, genau verfolgt», hieß es. «Als feststand, dass unsere Fans beim Betreten des Stadions von den Sicherheitskräften behindert wurden, wurde umgehend Kontakt mit dem UEFA-Delegierten aufgenommen, um die Öffnung der Notausgänge des Stadions zu veranlassen und so unseren Fans einen schnellen und sicheren Zugang zum Stadion zu ermöglichen.»

Der türkische Traditionsclub gab zudem bekannt, «hinsichtlich der unverhältnismäßigen Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte gegenüber unseren Fans Schritte beim Generalkonsulat in Batumi und bei der UEFA eingeleitet» zu haben.

Präsident Serdal Adali kündigte an, erst am Freitag nach Istanbul zurückzukehren, wo am Montag das Stadtderby gegen Galatasaray ansteht. Mit Blick auch auf die heikle Situation bei der Anreise, als Besiktas im türkischen Rize wegen eines Unwetter in Batumi notlanden musste, ergänzte er am Donnerstagabend: «Seit gestern haben wir eine abenteuerliche Reise hinter uns. Es ist gut ausgegangen.»

Auch Randale in Marseille

Zu Ausschreitungen kam es auch in Marseille, wo Olympique ebenfalls in der Europa League Lewski Sofia empfing. Vor Beginn der Partie flogen französischen Medienberichten zufolge aus beiden Fanlagern im Stade Vélodrome Wurfgeschosse und Rauchbomben. Nach dem Eingreifen von Sicherheitskräften und Ordnern soll sich die Lage aber zügig wieder beruhigt haben.