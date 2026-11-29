Erling Haaland beendet seine Torflaute, Kai Havertz trifft für Arsenal. Im Duell der Premier-League-Spitzenteams bleibt es bis in die Schlussphase eng. Einen Sieger gibt es nicht.

London (dpa) - Spitzenreiter FC Arsenal hat im Topspiel der Premier League gegen Manchester City dank eines späten Treffers einen Punkt gerettet und Comeback-Qualitäten gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta, die unter der Woche in der Champions League gegen Borussia Dortmund nur 1:1 gespielt hatte, kam im Emirates Stadium durch Tore des deutschen Fußball-Nationalspielers Kai Havertz und Jurrien Timber nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 (1:1).

Haaland trifft, Havertz gleicht aus

Zunächst hatte Erling Haaland (34.) die Gäste in der intensiv geführten Partie in Führung geschossen. Der Norweger, der zuvor drei Ligaspiele lang kein Tor erzielt hatte, traf nach Vorlage des Ex-Leipzigers Josko Gvardiol, bevor Havertz (40.) sechs Minuten später zum Ausgleich traf. Der Nationalspieler hatte schon in der 9. Minute getroffen. Das Tor zählte wegen einer Abseitsposition allerdings nicht.

Kurz nach der Pause brachte Enzo Fernández City erneut in Führung (48.). Arsenal drängte anschließend auf den Ausgleich. Viktor Gyökeres traf in der 63. Minute per Kopf nur den Pfosten, den Nachschuss setzte Timber über das Tor. In der 83. Minute machte es der Niederländer besser und erzielte das 2:2. Nach längerer VAR-Prüfung wegen eines möglichen Handspiels gab der Schiedsrichter den Treffer.

Kurz vor dem Abpfiff sah alles nach einem Handspiel von Arsenal aus, als Gyökeres der Ball aus kurzer Distanz an dem Arm sprang. Doch der Videoassistent entschied sich gegen einen Handelfmeter - eine Entscheidung, die anschließend für Diskussionen auf dem Platz sorgte.

Arsenal und City mit Sieglos-Serien

Die kriselnden Cityzens von Trainer Enzo Maresca warten damit seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg, verbesserten sich aber dennoch vorerst auf Platz zwei. Für die von Mikel Arteta trainierten Gunners war es das dritte Unentschieden in Folge. Sie bleiben mit sechs Punkten Vorsprung auf City Tabellenführer, verpassten es aber, die Konkurrenz weiter zu distanzieren.

Der FC Liverpool um Florian Wirtz hatte zuvor nur remis gespielt. Im Merseyside-Derby beim FC Everton kam Liverpool trotz früher Führung nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und verpasste damit den dritten Ligasieg in Serie. Das Tor für die Reds von Dominik Szoboszlai bereitete der erneut starke Wirtz in der 5. Minute vor. Dem früheren Leverkusener Jeremie Frimpong unterlief anschließend ein Eigentor (25.).