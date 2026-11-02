Kai Havertz bricht beim 1:0 des FC Arsenal gegen den FC Liverpool einen deutschen Premier-League-Rekord. Er löst Ilkay Gündogan ab - und beendet eine 14 Jahre lange Wartezeit der Gunners.

Liverpool (dpa) – Fußball-Nationalspieler Kai Havertz vom FC Arsenal hat sich nach seinem deutschen Torrekord im Duell mit dem FC Liverpool stolz gezeigt. «Es ist was Besonderes, natürlich. Vor allem, wenn man sieht, was für deutsche Spieler in England gespielt haben», sagte Havertz nach seinem Siegtreffer zum 1:0 im Topspiel bei Sky und fügte hinzu: «Ich glaube, das ist etwas, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Es hat seine Zeit gedauert, aber nichtsdestotrotz: Das zu erreichen, ist was Besonderes.»

Havertz machte schon in der 16. Minute nicht nur das entscheidende 1:0 gegen Liverpool, sondern damit auch seinen 46. Treffer in der Premier League. Der 27-Jährige ist nun deutscher Rekordhalter und löste Ilkay Gündogan ab, der für Manchester City 45 Tore erzielte.

«Flying Kai» als Matchwinner

Die britische Boulevardzeitung «The Sun» titelte nach dem Duell «Flying Kai» (übersetzt: Fliegender Kai). Havertz sorgte nach Assist von Declan Rice dabei auch für das Ende einer langen Durststrecke des FC Arsenal an der Anfield Road. Letztmals gewannen die Gunners am 2. September 2012 bei den Reds. Beim 2:0 erzielte damals Lukas Podolski die Führung, in der Startelf stand Arsenals heutiger Trainer Mikel Arteta.

«Ich glaube, das bedeutet dem gesamten Fußballverein sehr viel», sagte Havertz über den lange ersehnten Auswärtssieg bei den Reds. Er habe erst kurz vor dem Spiel erfahren, dass der letzte Sieg 14 Jahr her war, erklärte Havertz. «Deswegen ist es, glaube ich, für uns alle ein besonderer Tag – für die Fans. Und ich glaube, wir sind alle extrem stolz, denen das zurückgeben zu können.»

Reaktion nach Pokal-Blamage

Am vergangenen Dienstag, als der FC Arsenal sensationell im Achtelfinale des englischen Ligapokals am Viertligisten Fleetwood Town scheiterte, waren die Londoner noch das Gespött des Landes.

Doch in der Premier League thront Arsenal nach dem Patzer von Konkurrent Manchester City gegen Brighton & Hove Albion (0:1) und dem eigenen Erfolg in Liverpool wieder an der Spitze und ist auf Kurs Titelverteidigung. «Die Niederlage gegen Fleetwood wirkte wie das Ende der Welt, aber dann muss man sich wieder aufrappeln», sagte Coach Arteta.