La Liga
Hattrick in Sevilla: Raphinha führt Barça zum Sieg
FC Sevilla - FC Barcelona
Raphinha feiert gemeinsam mit Lamine Yamal.
Jose Breton. DPA

Der FC Barcelona bleibt in Spanien das Maß aller Dinge. Dank eines Hattricks des Kapitäns dreht das Team von Hansi Flick in Sevilla einen frühen Rückstand und siegt am Ende erneut souverän.

Lesezeit 1 Minute

Sevilla (dpa) – Der FC Barcelona bleibt dank eines Hattricks von Raphinha in dieser Saison ungeschlagen und souveräner Tabellenführer in der spanischen Liga. Die Katalanen setzten sich beim FC Sevilla nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 3:1 (1:1) durch und feierten damit den siebten Sieg in Serie. Mit drei Treffern war Kapitän Raphinha der überragende Mann im Team von Trainer Hansi Flick.

Dabei war der Tabellenführer gegen mutig agierende Gastgeber nach einem Kopfballtreffer von Youssouf Fofana (19. Minute) zunächst in Rückstand geraten. Doch nur drei Minuten später erzielte Raphinha nach einer starken Einzelleistung den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit drehte der Brasilianer nach einer Flanke von Lamine Yamal (52. Minute) die Partie. Seinen Hattrick machte Raphinha anschließend erneut im Zusammenspiel mit Yamal (69.) perfekt.

© dpa-infocom, dpa:260919-930-712102/1

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