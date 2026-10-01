Erling Haaland geht gegen Norwegian vor – wegen eines Instagram-Posts? Die Airline hatte den blonden Zopf des Fußballstars auf ein Flugzeug montiert. Nun treffen sich die Parteien vor Gericht.

Oslo (dpa) – Der norwegische Fußballstar Erling Haaland hat die Fluggesellschaft Norwegian für eine Marketing-Aktion während der Weltmeisterschaft in diesem Jahr verklagt. Ein Rechtsanwalt des Fußballprofis bestätigte die Klage der Deutschen Presse-Agentur: «Der Fall betrifft Norwegians rechtswidrige Nutzung von Haalands Markenzeichen bei der Vermarktung von Flugtickets während der Fußball-WM.»

Informationen dazu, welche Marketing-Aktion genau von der Klage betroffen ist, gab es nicht. «Verdens Gang» berichtete aber, die Fluglinie habe einen Instagram-Post mit einem nachbearbeiteten Bild gelöscht, auf dem ein Norwegian-Flugzeug geschmückt mit Haalands blondem Zopf – der damaligen Frisur des Spielers – zu sehen gewesen sei. Der Beitrag war unterschrieben mit: «Wir sahen noch nie so norwegisch aus.»

Treffen vor Gericht

Norwegian reagierte laut «Verdens Gang» verständnislos auf die Klage. «Wir haben, wie fast ganz Norwegen, die Nationalmannschaft im Sommer angefeuert – durch ein paar spontane Posts, basierend auf Trends in den sozialen Medien», hieß es. «Es ist schade, dass die Anfeuerungsrufe mit einer Klage beantwortet wurden. Wir hoffen jedoch auf einen vernünftigen Dialog, damit wir auch in Zukunft unsere gemeinsamen Sporthelden anfeuern dürfen.» Am 9. Oktober ist ein Treffen beider Parteien am Amtsgericht in Oslo geplant.

Norwegens Nationalelf hatte im Sommer für den Überraschungserfolg der WM gesorgt. Unter anderem dank sieben Toren von Haaland war das Team bis ins Viertelfinale gekommen, bevor es gegen England aus dem Turnier flog.