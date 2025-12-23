Guardiola warnt Spieler: Nicht zu viel essen an Weihnachten

In England gibt es keine Winterpause. Nach Weihnachten geht es gleich weiter. Deshalb hat ein Starcoach ein ganz besonderes Auge auf seine Spieler.

Manchester (dpa) – Nach wettbewerbsübergreifend sieben Siegen in Serie können die Fußballer von Manchester City das Weihnachtsfest etwas genießen, über die Stränge schlagen dürfen sie dabei aber nicht. Wer an den Festtagen zu viel ist, darf nicht mit zum Auswärtsspiel bei Nottingham Forest am Samstag, stellte City-Coach Pep Guardiola klar.

Jeder Spieler habe nach dem jüngsten Erfolg gegen West Ham United auf der Wage gestanden, sagte der Spanier. «Und am 25. Dezember werde ich da sein und kontrollieren, wie viele Kilos draufgekommen sind», sagte der Spanier, dem Fitness und gesunde Ernährung extrem wichtig sind.

«Sie können essen, aber ich möchte, dass sie es kontrollieren», sagte Guardiola und machte deutlich: «Stell dir vor, ein Spieler, der jetzt in perfekter Form ist, kommt mit drei Kilos mehr zurück. Er wird in Manchester bleiben, er wird nicht zu Nottingham Forest reisen. Das ist sicher.»