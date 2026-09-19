Pascal Groß und Brighton besiegen Kai Havertz und den Meister FC Arsenal klar. Mittelfeldstratege Groß bringt die Seagulls bei dem überraschenden Heimsieg auf die Siegerstraße.

Brighton (dpa) – Pascal Groß hat Brighton and Hove Albion in der Premier League mit einem Treffer und einer Vorlage zum überraschenden Heimsieg gegen FC Arsenal geführt. Beim 3:0 (2:0)-Sieg der Mannschaft vom deutschen Trainer Fabian Hürzeler erzielte Groß den Führungstreffer in der 31. Minute und legte den dritten Treffer auf.

Für den FC Arsenal um Nationalspieler Kai Havertz ist die Niederlage der erste Rückschlag der jungen Saison. In der Premier League hatten die Gunners zuvor alle vier Partien gewonnen, auch in der Champions League feierte das Team von Mikel Arteta ein Auftaktsieg.

Havertz verpasst 1:3

Mit Hilfe des Innenpfostens traf Groß in der Mitte des ersten Durchgangs aus zentraler Position zum 1:0. Eine Ecke des deutschen Mittelfeldstrategen köpfte der frühere Stuttgarter Chema Andres (57.) später zum 3:0 ein. Der Grieche Charalampos Kostoulas hatte die Führung der Seagulls kurz vor der Pause (45.) ausgebaut.

Havertz spielte bei der Auswärtspartie in Brighton durch, in der 79. Minute verpasste der deutsche Nationalstürmer das 1:3 für den FC Arsenal. Durch die Niederlage der Nordlondoner kann sich Konkurrent Manchester City im Kampf um die Meisterschaft am Sonntag absetzen. Das Team um Stürmerstar Erling Haaland tritt zu Hause gegen den AFC Sunderland an.