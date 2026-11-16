Griechenland verliert den Dreiervergleich in der Nations League nach dem DFB-Spektakel in Berlin. Der Abstieg in die B-Liga ist trotzdem kein Thema.

Volos (dpa) – Griechenland hat das Viertelfinale in der Nations League trotz eines 1:0 (0:0) gegen Serbien verpasst. Der Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft beendete die Vorrunde wegen des verlorenen Dreiervergleichs mit der DFB-Auswahl und den Niederlanden auf dem dritten Platz. Als einer der beiden besten Gruppendritten bleibt das Team von Trainer Ivan Jovanovic aber sicher in der A-Liga des Wettbewerbs. Den Treffer des Abends erzielte Georgios Masouras in der 69. Minute.

Die Griechen waren auch wegen des desolaten 0:7 in den Niederlanden vom Freitag früh auf Wiedergutmachung aus und vom Anpfiff weg die aktivere Mannschaft. Nach zehn Minuten gab der auffällige Christos Tzolis den ersten gefährlichen Schuss ab, wurde aber geblockt. Der frühere Düsseldorfer und heutige Kollege von Nationalspieler Kai Havertz beim FC Arsenal war auch in der Folge immer wieder an guten Offensivaktionen beteiligt.

So war Torhüter Djordje Petrovic bis zum Pausenpfiff längst der beste Serbe, und das änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht mehr. Griechenland fehlte zunächst zwar weiterhin die Durchschlagskraft, dann kam Masouras. Der erst mit Wiederbeginn eingewechselte Rechtsaußen vollendete eine Flanke sehenswert per Direktabnahme.

Robertson schreibt schottische Fußballgeschichte

Die bereits als Aufsteiger in die A-Liga feststehende Schweiz schloss ihre Gruppenphase derweil mit einem 4:0 (1:0) gegen Schottland ab. Die Tore erzielten Lewis Ferguson (22., Eigentor), Winsley Boteli (47.), Alvyn Sanches (51.) und Zeki Amdouni (89.).

Schottlands Kapitän Andy Robertson wurde mit seinem 103. Länderspiel zum Rekordhalter in der Nationalmannschaft der Männer, der aus der Bundesliga bekannte Ricardo Rodríguez kam zu seinem 150. Einsatz für die Schweiz.