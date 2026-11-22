Lange Sommerpause, Sonne statt Fußball? Leon Goretzka denkt vor seinem Wechsel zu Aston Villa über mehr Lebensqualität und ein Karriereende nach.

Birmingham (dpa) – Leon Goretzka hat im Sommer vor seinem Wechsel in die Premier League über ein Ende seiner Fußballer-Karriere nachgedacht. «Vielleicht war es die lange Sommerpause, in der ich realisiert habe, dass es noch ein wenig zu früh ist, um in der Sonne zu relaxen», sagte Goretzka im BBC-Podcast «Football Daily».

Zu Beginn des Sommers habe er darüber nachgedacht, ob er sich für mehr Lebensqualität und weniger Fußball entscheiden sollte. Letztlich sei er aber zu dem Schluss gekommen: «Es ist noch zu früh für eine Entscheidung wie diese.»

Goretzka wechselte im Sommer zu Aston Villa, nachdem sein Vertrag beim FC Bayern München ausgelaufen war. In Birmingham unterschrieb er einen Vertrag bis 2028. Der 31-Jährige sagte im BBC-Podcast, dass er nie von der Premier League geträumt habe wie vielleicht andere Fußball-Profis.

Für Herausforderung, gegen Komfort

«Ich hätte mich für Komfort entscheiden können, ich habe aber die Herausforderung gewählt», sagte Goretzka. Villa-Trainer Unai Emery habe ihn mit seiner Energie und Leidenschaft überzeugt und ihm zudem vorgeschlagen, dass er unter ihm wieder offensiver spielen könne.

Beim 0:0 im Punktspiel am Samstag gegen den abstiegsbedrohten AFC Sunderland kam Goretzka zu seinem dritten Startelf-Einsatz im fünften Spiel, nachdem er zum Saisonauftakt in den ersten fünf Partien seit seinem Wechsel auch aus Verletzungsgründen nicht berücksichtigt worden war.