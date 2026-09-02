Pierre-Emerick Aubameyang hat keine Lust mehr auf die Rolle des Sündenbocks. Der Stürmer möchte nicht mehr für Gabun spielen.

Paris (dpa) – Der frühere Bundesliga-Star Pierre-Emerick Aubameyang wird vorläufig nicht mehr für die Nationalmannschaft Gabuns auflaufen. Das bekräftigte der 37-Jährige in der Sendung «Talent d'Afrique» des TV-Senders Canal+. Dabei bezog sich der Ex-Dortmunder auf die Vorfälle nach dem frühen Aus Gabuns beim Afrika Cup 2025. Auch Medien aus Gabun berichteten übereinstimmend von Aubameyangs Rückzug.

«Sie haben mich gedemütigt und in den Schmutz gezogen, obwohl ich den Afrika Cup trotz meiner Verletzung gespielt habe», sagte der Angreifer von Deportivo A Coruña. In Spanien zeigt sich der Routinier in guter Form, traf in drei Spielen für den Aufsteiger dreimal.

Erster Rücktritt 2022

Gabun war als Letzter in der Gruppenphase gescheitert. Daraufhin hatte die Regierung des Landes die Mannschaft suspendiert und Kapitän Aubameyang ausgeschlossen. Nach dem Amtsantritt des neuen Sportministers Paul Ulrich Kessany, einem Ex-Nationalspieler, wurden die Suspendierungen aufgehoben.

Der jetzige Schritt wäre nicht der erste Rücktritt aus dem Nationalteam. Bereits im Mai 2022 hatte Aubameyang dem Verband in einem Brief mitgeteilt, künftig nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Ein Jahr später lief er wieder für die Mannschaft auf. Aktuell steht Aubameyang bei 80 Länderspielen und 40 Toren.