Ein stiller Protest des iranischen Nationalteams sorgte beim Asien Cup für Aufsehen. Zwei Spielerinnen blieben zurück, der Rest des Teams wird bald im Iran erwartet. Beobachter fürchten Konsequenzen.

Istanbul (dpa) – Nach dem Wirbel um ihren stillen Protest beim Asien Cup reisen die iranischen Fußballerinnen über die Türkei zurück in ihr Heimatland. Die Spielerinnen seien am Dienstagabend am Istanbuler Flughafen gelandet und seien über Land auf dem Weg zurück in den Iran, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der Luftraum über dem Iran ist wegen des Krieges gesperrt – die Hauptstadt Teheran liegt mehr als 2000 Kilometer von Istanbul entfernt.

In der vergangenen Woche hatten die Spielerinnen beim ersten Gruppenspiel in Australien während der Nationalhymne geschwiegen – im Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet. Staatsmedien bezeichneten sie später als «Verräterinnen», auch wenn die Spielerinnen bei den folgenden Partien wieder mitsangen und salutierten.

Fünf Spielerinnen ziehen Antrag auf Asyl zurück

Ursprünglich hatten sieben Fußballerinnen nach dem Aus bei dem Turnier Asyl in Australien beantragt. Fünf zogen den Antrag später zurück. Beobachter befürchten, dass den Frauen im Iran schlimme Konsequenzen drohen könnten – oder, dass ihre Familien unter Druck geraten, falls sie nicht zurückkehren sollten.