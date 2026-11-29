Außenseiter IK Sirius ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schwedischer Fußballmeister. Der Club profitiert in einem spannenden Saisonfinale von dem Patzer eines Kontrahenten.

Göteborg/Uppsala (dpa) – Außenseiter IK Sirius hat in der schwedischen Fußball-Liga für eine Überraschung gesorgt und erstmals in seiner 119-jährigen Clubgeschichte die Meisterschaft gewonnen. Der Verein aus Uppsala – der viertgrößten Stadt des Landes – gewann am letzten Spieltag mit 1:0 bei IFK Göteborg und fing damit den Kontrahenten Hammarby IF noch ab. Der Club aus Stockholm, an dem die schwedische Fußball-Legende Zlatan Ibrahimovic als Minderheitsgesellschafter beteiligt ist, patzte am letzten Spieltag mit 0:1 bei Västerås SK.

Sirius hatte zur Saisonhalbzeit einen Vorsprung von 14 Punkten, verspielte die Führung dann aber in den vergangenen Monaten, nachdem im Sommer der schottische Stürmer Robbie Ure als bester Torschütze für geschätzte 6,5 Millionen Euro zum spanischen Club FC Sevilla verkauft worden war.

Schon in der vergangenen Saison triumphierte ein Underdog

Vor dem letzten Spieltag waren Hammarby und Sirius punktgleich, doch der Ibrahimovic-Club hatte dank der deutlich besseren Tordifferenz die komfortablere Ausgangsposition. Doch das nützte nichts.

Schon im vergangenen Jahr hatte es in der schwedischen Liga eine dicke Überraschung gegeben. Damals wurde Mjällby AIF aus einem kleinen Fischerdorf zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schwedischer Fußballmeister. In dieser Saison hatte Mjällby mit der Titelentscheidung nichts zu tun und wurde Zwölfter.