Berlin (dpa) – Nur wenige Monate nach einem schweren Schicksalsschlag erwarten Fußballer Julian Weigl und die Moderatorin Sarah Richmond wieder Nachwuchs. «Ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Hoffnung, ein ganz neues Kapitel» heißt es in einem Instagram-Video, welches das Paar gepostet hat.

Darin fallen sich der in Saudi-Arabien spielende Profi und seine Frau im Regen vor einer traumhaften Palmenkulisse in die Arme. Immer wieder streichelt und küsst der frühere Bundesliga-Profi den bereits deutlich gerundeten Bauch seiner Partnerin. Der 31-Jährige und die 29-Jährige haben bereits zwei Kinder, die beiden Töchter wurden 2021 und 2024 geboren.

Erst in diesem Februar machte das Paar eine traurige Nachricht öffentlich. «Wahrscheinlich hätte ich ungefähr jetzt von meiner Schwangerschaft erzählt, dem wohl schönsten Geheimnis der letzten Wochen. Aber leider ist unsere Reise viel zu schnell vorbei, noch bevor wir unser Baby kennenlernen durften», schrieb die Moderatorin – nun gibt es wieder gute Nachrichten.