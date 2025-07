Zürich (dpa) – Für Rebecca Knaak ist das entscheidende Spiel um den Gruppensieg gegen Schweden nicht nur aus sportlicher Sicht «schon etwas Besonderes». Sie verbinde mit dem skandinavischen Land «sehr, sehr viel und sehe es jetzt so ein bisschen als zweite Heimat an», sagte die Innenverteidigerin des DFB-Teams vor dem Klassiker bei der Fußball-EM am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Zürich. Knaak spielte von 2022 bis 2024 in Malmö für den FC Rosengard.

«Ich war drei Jahre dort und habe sehr, sehr viel erlebt, habe viel von der schwedischen Kultur, auch vom schwedischen Fußball mitbekommen und habe noch ganz, ganz enge Freunde in Schweden», erklärte die 29 Jahre alte Knaak. Sie habe «eine andere Kultur, andere Hierarchien in den Vereinen» kennengelernt. Inzwischen verteidigt sie für Manchester City.

Knaak: «Erste Heimat ist noch Deutschland»

Der Wechsel in die hoch eingeschätzte englische Women's Super League sei für sie persönlich «ein total guter Schritt» gewesen, sagte Knaak, meinte aber auch: «Erste Heimat ist noch Deutschland, soweit ist England noch nicht aufgerückt.» In der Bundesliga spielte sie für den SC 07 Bad Neuenahr, Bayer Leverkusen und den SC Freiburg. Bei Bundestrainer Christian Wück ist sie seit diesem Jahr Stammkraft.

Die Ausgangslage vor der Schweden-Partie im Stadion Letzigrund ist klar: Nur mit einem Sieg landen die deutschen Fußballerinnen in Gruppe C auf Platz eins. Das Viertelfinale haben Deutschland und Schweden bereits erreicht.