Gegen Argentinien und Peru möchten sich die DFB-Frauen weiter einspielen. 2027 steht erst die Nations League mit Olympia-Qualifikation an, dann die WM in Brasilien. Wie das Team aussehen könnte.

Frankfurt/Main (dpa) – Bundestrainer Christian Wück weiß, worauf es in den kommenden Tagen bei den deutschen Fußballerinnen ankommt: WM-Gefühle holen, eine andere Mentalität erleben, athletische Abwehrreihen bespielen. «Da versprechen wir uns sehr viel», sagte Wück vor dem Südamerika-Trip des DFB-Teams.

In den Länderspielen gegen Argentinien am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember in Rio de Janeiro/Brasilien (22.15 Uhr MEZ/ARD) sucht der ambitionierte Coach weiter nach seinem Topteam im präferierten 4-2-3-1-System für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien.

«Ich glaube schon, dass wir uns im Kern gefunden haben. Aber unsere Mannschaft zeichnet aus, dass wir auf der einen oder anderen Position noch variabel sein wollen, dass wir da auch jungen Spielerinnen immer wieder die Möglichkeit geben wollen, sich zu beweisen», sagte Wück und betonte: «Es ist nicht alles in Stein gemeißelt.» Wie die Perspektive auf den Positionen ist:

Tor

Ann-Katrin Berger geht als klare Nummer 1 ins WM-Jahr. Die 36-Jährige, die im Winter überraschend vom US-Club Gotham FC zum Bundesligisten Union Berlin wechselt, nahm sich zuletzt eine Auszeit. Bei den Testspiel-Siegen gegen Australien und gegen Japan empfahl sich Ena Mahmutovic vom FC Bayern als erste Stellvertreterin.

Innenverteidigung

Vizekapitänin Janina Minge gilt als gesetzt. Um den zweiten Platz kämpfen ihre zuletzt erstarkte Wolfsburger Kollegin Camilla Küver und Rebecca Knaak. Die Abwehrspielerin von Manchester City ist nach einer Verletzung zurück im Kader und hat sich trotz Tempo-Defiziten schon oft bewährt.

Außenverteidigung

Links hat Franziska Kett ihren Platz sicher. Die 22 Jahre alte Münchnerin hat eine enorme Entwicklung hingelegt und glänzt auch im Zusammenspiel mit Klara Bühl. Spielführerin Giulia Gwinn besetzte in den vergangenen Jahren die rechte Position in der Viererkette, wurde aber immer wieder durch schwere Verletzungen ausgebremst.

«Sie ist Kapitänin, sie ist ein wichtiger Faktor für das Team, deswegen freue ich mich, dass sie jetzt wieder mitreisen kann und einsatzfähig ist», sagte Wück. Dennoch: Der Bayern-Star hat Konkurrenz bekommen. Die zu Manchester City gewechselte Carlotta Wamser (23) gilt als Spielerin der Zukunft. Zudem überzeugte zuletzt Marie Müller von Portland Thorns FC.

Defensives Mittelfeld

Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea und Elisa Senß von Real Madrid sind eine Bank. Wück sieht das defensive Mittelfeld als sehr gut besetzt – «aber nicht in der Quantität». Der Bundestrainer hat deshalb auch die erfahrene Sydney Lohmann zurückgeholt, obwohl die Ex-Münchnerin nach einer Hüft-Operation im Sommer bei Manchester City bisher kaum zum Einsatz kam.

Und dann gibt es noch Lena Oberdorf, einst Weltklasse auf der Sechser-Position. Die Bayern-Spielerin gab am Montag ihr Comeback nach einem Kreuzbandriss mit anschließendem Rückschlag. Die Südamerika-Reise kam für sie zwar nun zu früh, für die WM ist aber noch alles drin. «Es ist unbestritten, dass Lena Oberdorf für uns ein wichtiger Faktor sein kann, wenn sie zu 100 Prozent fit ist», sagte Wück.

Offensives Mittelfeld

Linda Dallmann oder Jule Brand? Bayerns Dallmann spielt eine starke Saison und glänzte zuletzt – im Gegensatz zur EM 2025 – auch in der DFB-Auswahl. Freigeist Brand ist im zweiten Jahr bei Olympique Lyon als Außenverteidigerin richtig in Fahrt gekommen, aber auch auf dem offensiven Flügel und eben als Spielmacherin internationale Klasse.

«Sie macht eine sehr, sehr gute Entwicklung», lobte Wück die 24 Jahre alte Brand. «Bei Lyon so konstant zu spielen, auch wenn es vielleicht eine ungewöhnliche Position ist, zeigt, wie flexibel sie ist und welche Fähigkeiten in ihr stecken.»

Flügel

Klara Bühl vom FC Bayern, die derzeit beste deutsche Spielerin, ist auf links ein Trumpf. Brand ebenso rechts. Die Wolfsburgerin Cora Zicai und Vivien Endemann (FC Liverpool) wären starke Joker. Lisa Baum fehlt in Südamerika nach ihrem Zusammenbruch beim FC Arsenal.

«Es ist jetzt schon schwer, sich zu entscheiden. Natürlich ist es für den Trainer eine sehr gute Begebenheit, wenn man so viele Spielerinnen hat, die sowohl als Außenverteidigerin als auch als offensive Außenspielerin spielen können», sagte Wück. «Wir haben unheimlich viele Variationsmöglichkeiten.»

Mittelstürmerin

Die Nachfolgerin von Alexandra Popp wird immer noch gesucht. Top-Torjägerin Lea Schüller, bei Manchester United bislang nicht richtig angekommen, ist dieses Mal nicht nominiert. Ein Denkzettel. «Mein Wunsch – oder mein rosaroter Himmel – ist natürlich der, dass wir eine feste Nummer 9 haben, wenn wir dann bei der Weltmeisterschaft antreten werden», sagte Wück.

Die derzeit aussichtsreichsten Kandidatinnen sind die in den USA spielende Melissa Kössler und die Ex-Frankfurterin Nicole Anyomi. Auch Larissa Mühlhaus hat im DFB-Trikot schon getroffen. Dagegen laboriert Wolfsburgs Giovanna Hoffmann seit über einem Jahr an den Folgen eines Kreuzbandrisses im Knie. Für ihren neuen Club stand die Ex-Leipzigerin bisher nicht auf dem Platz.