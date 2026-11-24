Laura Freigang und Sophia Kleinherne verpassen die Südamerika-Reise der deutschen Fußballerinnen. Bundestrainer Christian Wück nominiert eine Bayern-Spielerin und eine England-Legionärin nach.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Nationalspielerinnen Laura Freigang und Sophia Kleinherne fallen für die Südamerika-Reise der deutschen Fußballerinnen aus. Frankfurts Offensivstar Freigang plagt ein grippaler Infekt, Abwehrspielerin Kleinherne vom VfL Wolfsburg muss wegen muskulärer Probleme aussetzen, wie der DFB mitteilte.

Für die Testspiele gegen Argentinien am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember in Rio de Janeiro (22.15 Uhr MEZ/ARD) nominierte Bundestrainer Christian Wück die Münchnerin Alara Sehitler (19) und Shekiera Martinez (25) vom Londoner Club West Ham United nach.

In La Plata dürfen die deutschen Fußballerinnen bei der Neueröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona antreten. Gegen Außenseiter Peru geht es in Rio ins Estádio São Januário, der Arena von CR Vasco da Gama. Bis zu rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer können die Partie kostenlos live vor Ort verfolgen.

Der geplante Abflug nach Rio de Janeiro war für Dienstagabend vorgesehen. Dort beginnt die DFB-Elf mit der Vorbereitung auf die beiden letzten Länderspiele des Jahres.