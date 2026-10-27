Marcel Wontorra wechselt von der Sportstreaming-Plattform Dyn Sport an die Spitze der künftigen Spielbetriebs GmbH der Frauen-Bundesliga. Welche Aufgaben auf ihn zukommen.

Berlin (dpa) - Marcel Wontorra wird Geschäftsführer der künftigen Spielbetriebs GmbH der Frauen-Bundesliga FBL. Das FBL-Präsidium und die am Auswahlverfahren beteiligten Clubvertreter entschieden sich laut Mitteilung einstimmig für den 35-Jährigen. Wontorra ist derzeit Chief Operating Officer (COO) der Sportstreaming-Plattform Dyn Sport. Wann er seinen neuen Job antritt, teilt die FBL noch mit.

Der Medienmanager ist der Sohn des ehemaligen Sportmoderators Jörg Wontorra und der Bruder der bekannten Sportjournalistin Laura Wontorra. Der 35-Jährige hatte vor seiner Tätigkeit bei Dyn bei der Axel Springer SE gearbeitet und war Büroleiter des Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner.

«Mit Marcel Wontorra gewinnen wir einen ausgewiesenen Sport- und Medienmanager, der strategische Klarheit, kommerzielle Kompetenz und ausgeprägte Umsetzungsstärke verbindet», sagte FBL-Präsidentin Katharina Kiel.

Wontorra gehört seit 2022 zur Geschäftsführung von Dyn Sport und hat den Aufbau der Sportstreaming-Plattform von Beginn an begleitet. «Die Frauen-Bundesliga hat großes Potenzial, in den kommenden Jahren sportlich und wirtschaftlich weiter zu wachsen. Gemeinsam mit den Clubs wollen wir die mediale und digitale Reichweite der Liga ausbauen und ihre Attraktivität für Fans, Spielerinnen sowie Medien- und Sponsoringpartner steigern», sagte Wontorra.

FBL startet am 1. Juli 2027

Mit der Berufung Wontorras besetzt die FBL die zentrale Führungsposition für den Aufbau ihrer operativen Organisation. Zum 1. Juli 2027 wird der FBL e.V. vom Deutschen Fußball-Bund die Verantwortung für die Ausrichtung, Durchführung und Vermarktung der Frauen-Bundesliga übernehmen.