Ein Leben lang BVB-Fan, nun mittendrin im Revierderby: Alexandra Popp fiebert dem Duell mit Schalke entgegen. Mehr als 17.000 Tickets sind bereits verkauft – ein Rekord für die Regionalliga.

Dortmund (dpa) – Schon lange, bevor Alexandra Popp das schwarz-gelbe Trikot von Borussia Dortmund trug, schlug ihr Herz für den BVB. Daran änderten auch zwei Jahre auf der Eliteschule des Fußballs in Gelsenkirchen nichts. Umgeben von Schalke-Jugendspielern hielt sie ihre Vorliebe geheim – bis sie sich eine orange-schwarze Tasche ihres Bruders auslieh. Ein darauf mit Edding aufgetragener BVB-Schriftzug fiel einem Physiotherapeuten auf.

Ein Frauen-Revierderby schien damals undenkbar: Weder Schalke noch Dortmund hatten eine Frauenfußball-Abteilung. Knapp 20 Jahre später steht Popp nun im Trikot ihres Herzensvereins dem Rivalen FC Schalke 04 gegenüber. «Ich freue mich extrem auf den Moment. Ich bin selbst gespannt, wie es mir vor dem Spiel gehen wird, weil ich so ein Derby noch nie richtig hatte», sagte Popp mit Blick auf das Duell an diesem Sonntag (15.00 Uhr/WDR und Pluto TV).

Aufstiegsmission statt Rekordjagd

Für den BVB hat die 35-Jährige in dieser Saison bereits 17 Treffer in der drittklassigen Regionalliga West erzielt. Dass sie damit die mit Abstand beste Torschützin der Liga ist, hat für Popp nur wenig Bedeutung. «Ich bin nicht mit dem Ziel hierhergekommen, Torschützenkönigin zu werden. Wer am Ende die Tore schießt, ist mir völlig wumpe», sagte Popp, die im Sommer nach 14 Jahren beim VfL Wolfsburg nach Dortmund gewechselt war und einen Vertrag bis 2029 unterschrieb.

«Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft aufzusteigen», betonte die dreimalige Fußballerin des Jahres. Als Kapitänin des Teams von Markus Högner sieht Popp ihre Aufgabe aber nicht nur darin, auf dem Platz zu überzeugen. Auf dem Weg in die Bundesliga möchte sie ihre Mitspielerinnen weiterentwickeln, ihre Erfahrung weitergeben und vor allem dann helfen, «wenn es halt mal brenzlig wird», sagte sie. «Bisher hat das ganz gut funktioniert.»

BVB gegen Schalke: Erster gegen Zweiter

Wie souverän der BVB bislang durch die Saison marschiert, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Zwölf Siege aus zwölf Spielen, 59:1 Tore und elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schalke. Erst am vergangenen Spieltag endete gegen Fortuna Köln eine Serie von 1064 Minuten ohne Gegentor. Ein «kleiner Rüffel», wie Popp den Treffer bezeichnete, der vor dem Revierderby eine Mahnung sei, trotz des starken Laufs bis zum Schluss konzentriert zu bleiben.

Wie unberechenbar Derbys im Ruhrpott sein können, hat Popp schon als Zuschauerin erlebt. Nach ihrer prägendsten Revierderby-Erinnerung gefragt, muss sie nicht lange überlegen: Im November 2017 erlebte sie mit Freunden, wie Schalke im Männer-Bundesliga-Derby aus einem 0:4-Halbzeitrückstand gegen den BVB noch ein 4:4 machte. «Wenn wir vier Dinger in einer Halbzeit schießen können, dann können die das auch», habe sie damals gewarnt.

Keine Nervosität trotz Zuschauerrekord

Nun steht Popp selbst vor einer besonderen Derby-Kulisse: Mehr als 17.000 Tickets wurden für das Duell im Stadion Rote Erde verkauft – ein neuer Zuschauerrekord. «Wir sprechen von Regionalliga. Das ist doch völlig verrückt», kommentierte Popp, der große Kulissen aus ihrer über 18-jährigen Profikarriere vertraut sind. «Ich spiele sehr gerne vor so vielen Menschen. Das macht unglaublich viel Spaß», betonte die 145-malige Nationalspielerin.

Aus der Ruhe bringt die frühere DFB-Kapitänin die besondere Atmosphäre nicht. «Ich bin ein ziemlich entspannter Typ. Ich ruhe sehr in mir», erklärte Popp, die seit ihrer Rückkehr in ihre Heimat Gevelsberg, rund 40 Kilometer von Dortmund entfernt, wieder im Revier wohnt. Ein Bundesliga-Revierderby der Frauen würde sie auch deshalb gerne einmal erleben. Ob sie dann selbst dabei wäre? «Ja, vielleicht schon – aber nicht als aktive Spielerin», sagte sie lachend.