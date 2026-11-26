Eintracht-Kapitänin Laura Freigang ist nach einem Vergleich wegen verpasster Dopingtests lange raus aus dem Fußball. Was die 28-Jährige selbst, ihr Verein und der DFB dazu sagen.

Frankfurt/Main (dpa) – Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang darf wegen verpasster Dopingtests bis Oktober 2027 nicht für einen Verein und das deutsche Nationalteam spielen. Wie die Kapitänin von Eintracht Frankfurt, ihr Verein und der DFBV reagieren:

Laura Freigang

«Mir ist wichtig, noch einmal zu betonen, dass gegen mich zu keinem Zeitpunkt der Verdacht auf Doping bestand. Ich bin mir meiner Verantwortung gegenüber meinen Meldepflichten und der Bedeutung eines sauberen Sports bewusst. Gleichzeitig war mein Fall nicht immer so schwarz-weiß, wie er von außen vielleicht wirkte. Meine Zustimmung zu einem Vergleich bedeutet nicht, dass ich alle Bewertungen meines Falls teile.

Die vergangenen Monate waren extrem hart für mich. Ein weiteres Verfahren wäre mit hohen finanziellen, mentalen und emotionalen Belastungen verbunden gewesen. Deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden, in der Hoffnung, für mich etwas Ruhe, Klarheit und Perspektive zu finden.

Mir ist bewusst, dass diese Situation auch Konsequenzen für mein Umfeld, meinen Verein, meine Mannschaft, die Nationalmannschaft und euch Fans hat. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Sport bestimmt mein Leben, seitdem ich klein bin. Es bricht mir das Herz, vorerst nicht mehr auf dem Platz stehen, meiner Mannschaft helfen und den Alltag leben zu dürfen, den ich so liebe. Ich gebe nicht auf u ich werde es irgendwie hinkriegen»

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer

«Zum Inhalt des Vergleichs können wir uns nicht weiter äußern. Für Laura tut uns diese Situation menschlich einfach unfassbar leid. Die vergangenen Wochen waren für sie sehr belastend. Wir schätzen sie als Spielerin und als Mensch sehr und werden – wie bereits in den vergangenen Wochen – weiterhin mit ihr im Austausch bleiben und sie im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich unterstützen.»

Katharina Kiel, Direktorin Frauenfußball Eintracht Frankfurt

«Die nun getroffene Vereinbarung sorgt in einem für Eintracht Frankfurt einmaligen Prozess für Klarheit und Planungssicherheit – für uns als Club, aber vor allem auch für Laura. Wie sie und das Team in den vergangenen Monaten mit der Situation umgegangen sind und Laura persönlich in einer sehr schwierigen Zeit mit Leistung auf dem Platz vorangegangen ist, verdient größte Anerkennung.»

Der Verein kündigte an, zeitnah Gespräche mit Freigang aufzunehmen, «um auf Grundlage der nun ausgesprochenen Sperre die Ausgestaltung des zukünftigen Arbeitsverhältnisses festzulegen». Freigangs aktueller Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2027.