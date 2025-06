Madrid (dpa) – Der spanische Frauen-Fußball sorgt sich unmittelbar vor dem EM-Beginn um Weltfußballerin Aitana Bonmati. Die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin wurde mit einer viralen Meningitis in ein Krankenhaus in Madrid eingeliefert. Nationaltrainerin Montse Tomé teilte nach dem 3:1 in einem Testspiel gegen Japan mit, dass sich Bonmati krank gefühlt und Fieber gehabt habe. Ein Test ergab dann die Diagnose der Hirnhautentzündung.

Spaniens Nationalmannschaft reist am Sonntag zur Europameisterschaft in die Schweiz. «Aitana ist eine sehr wichtige Spielerin für uns und wir werden auf sie warten», sagte Tomé.

Bonmati bleibt vorerst im Krankenhaus

Die Trainerin erklärte, dass sie von Bonmati autorisiert sei, die Diagnose bekannt zu geben. «Das Wort ist beängstigend, aber der Arzt sagt mir, dass sie unter Kontrolle ist. Sie wird im Krankenhaus bleiben, und wir wissen nicht, für wie lange», sagte Tomé.

Spanien trifft bei der EM am Donnerstag im ersten Spiel auf Portugal. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Belgien und Italien.

Bonmati wurde 2023 und 2024 zur Weltfußballerin gekürt und gewann mit Spanien 2023 den WM-Titel. Mit dem FC Barcelona gewann sie dreimal die Champions League.