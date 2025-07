Schweizerinnen gegen Spanien: Bern will durchfeiern

Bern (dpa) – Bern will nach dem EM-Viertelfinale zwischen Gastgeber Schweiz und Weltmeister Spanien bis in die Puppen feiern – egal, wie das Spiel ausgeht. Die Stadtverwaltung kündigte eine «Freinacht» zu Ehren der Schweizer Fußballerinnen an.

«Herausragende Leistung der Schweizerinnen»

Das Team von Trainerin Pia Sundhage geht am Freitag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) im Wankdorfstadion als klarer Außenseiter in die Partie gegen den Turnierfavoriten. Der Last-Minute-Sieg gegen Finnland im letzten Gruppenspiel hat im Land viel Begeisterung ausgelöst.

«Die herausragende Leistung der Schweizerinnen wird, unabhängig des Spielausgangs, in der Stadt Bern mit einer Freinacht gefeiert», heißt es. Das Gastgewerbe darf in Innenräumen Besucher die ganze Nacht bewirten können. Die Fan-Zone auf dem Bundesplatz ist bis 00.30 Uhr geöffnet.