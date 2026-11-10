Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger darf mit Gotham FC wieder auf den Gewinn der US-Meisterschaft hoffen. Vor dem Playoff-Halbfinale gibt es jedoch Platzprobleme - mit Folgen vor allem für die Fans.

New York (dpa) – Der ist Rasen hinüber, dabei geht's jetzt um den Einzug ins Finale: Wegen schlechter Platzverhältnisse in ihrem Stadion müssen die Fußballerinnen von Gotham FC um die deutsche Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger für ein entscheidendes Spiel umziehen.

Der Titelverteidiger der amerikanischen National Women’s Soccer League (NWSL) bestreitet sein Playoff-Halbfinale gegen Kansas City Current am Sonntag nicht im heimischen Sports Illustrated Stadium in Harrison/New Jersey, das 25.000 Zuschauer fasst. Dort ist das Spielfeld nach dem 1:0-Viertelfinalsieg gegen Seattle Reign stark ramponiert.

Viel weniger Plätze in Manhattan

Gothams Team tritt nun im Icahn Stadium auf Randall's Island in Manhattan an – dort ist aber nur Platz für rund 5.000 Fans. «Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben sich unsere Spielerinnen das Recht erkämpft, ein Halbfinalspiel zu Hause auszutragen, und unsere Fans haben die Chance erhalten, Teil dieses historischen Moments zu sein», sagte Clubpräsidentin Carolyn Tisch Blodgett. «Leider haben wir angesichts der Platzverhältnisse die äußerst schwierige Entscheidung getroffen, unser Halbfinalspiel ins Icahn Stadium zu verlegen.»

Gothams Präsidentin «zutiefst enttäuscht»

Man habe alle möglichen Wege vor der Entscheidung ausgeschöpft und sei «zutiefst enttäuscht, dass so viele unserer Fans diesen Moment nun nicht gemeinsam mit unserer Mannschaft erleben können.»

Die 36 Jahre alte Berger spielt seit 2024 in den USA bei Gotham. In der DFB-Auswahl gilt sie als Stammtorhüterin, auch wenn sie auf die beiden vergangenen Länderspiele gegen Australien und Japan verzichtet hatte. Für sie stand dabei Ena Mahmutovic vom FC Bayern zwischen den Pfosten.