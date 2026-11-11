Deutschlands Fußballerinnen stehen derzeit auf Platz drei der FIFA-Weltrangliste. Bei der WM-Auslosung könnte eine neue Regel für einen günstigeren Weg durch das Turnier sorgen.

Zürich (dpa) – Die deutschen Fußballerinnen können bei der WM-Auslosung in einem Monat von einer neuen Regel profitieren. Erstmals bei einer Frauen-WM werden die vier Top-Nationen 2027 in Brasilien gezielt auf zwei Turnierhälften verteilt. Durch die Setzliste würden sie erst im späteren WM-Verlauf aufeinandertreffen, sofern sie ihre Vorrundengruppen gewinnen. Maßgebend wird der Stand der FIFA-Weltrangliste am 7. Dezember sein. Derzeit belegt die DFB-Elf Platz drei hinter Spanien und den USA. Vierter ist England.

Auf wen das deutsche Team von Bundestrainer Christian Wück in der Vorrunde trifft, wird am 11. Dezember (17.30 Uhr MEZ) im Museum für Moderne Kunst in Rio de Janeiro ausgelost. Als eine der besten sieben Nationen der Weltrangliste würde die DFB-Elf sicher aus Topf eins gezogen und damit anderen Titelanwärtern erst mal aus dem Weg gehen.

WM-Gastgeber Brasilien eröffnet am 24. Juni

Eröffnet wird das Turnier von Gastgeber Brasilien, der als Kopf der Gruppe A gesetzt sein wird. Für die erstmals in Südamerika stattfindende WM vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 sind 18 der 32 Startplätze vergeben, die letzten Plätze werden Anfang März in einem Play-off-Turnier vergeben. Eröffnungsspiel und Finale finden im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro statt.

Für die DFB-Auswahl geht es bereits Ende des Monats auf eine Testspiel-Reise nach Südamerika. In der Nacht vom 29. auf den 30. November (0.15 MEZ/ZDF) spielt die Wück-Elf gegen Argentinien im Estadio Único Diego Armando Maradona in La Plata bei Buenos Aires. Am 4. Dezember (22.15 Uhr MEZ/ARD) in Rio wartet Peru im letzten Länderspiel des Jahres auf den zweimaligen Weltmeister. Der genaue Spielort ist noch offen. Das Maracanã wird es aber nicht werden.