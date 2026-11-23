Nach dem Zusammenbruch in der Premier League soll sich Fußball-Nationalspielerin Lisa Baum zunächst erholen. Für die anstehende Reise nach Südamerika hat der Bundestrainer Ersatz in Wolfburg gefunden.

London/Frankfurt/Main (dpa) – Fußball-Nationalspielerin Lisa Baum muss nach ihrem Zusammenbruch in der englischen Liga auf die Südamerika-Reise der deutschen Auswahl verzichten. Die 19-Jährige wurde aus dem Aufgebot von Bundestrainer Christian Wück gestrichen, wie der DFB mitteilte. An ihrer Stelle wurde demnach Sarai Linder vom VfL Wolfsburg nachnominiert.

Die DFB-Frauen treffen sich an diesem Dienstag in Frankfurt/Main und fliegen am Abend nach Rio de Janeiro. Nach Trainingstagen vor Ort steht das Länderspiel gegen Argentinien am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata an. Am 4. Dezember (22.15 Uhr MEZ/ARD) geht es in Rio gegen die Auswahl Perus. Die beiden Partien dienen als Vorbereitung vor allem auf die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in Brasilien.

Mit einer Atemmaske auf der Trage

Baum war am Sonntag in der Partie ihres Clubs FC Arsenal gegen West Ham United (0:0) zusammengebrochen. Nach knapp einer halben Stunde ging die Angreiferin abseits des Spielgeschehens zu Boden und musste nach einer Behandlung mit einer Atemmaske auf der Trage vom Platz gebracht werden. «Lisa Baums Zustand ist stabil, und sie erholt sich gut, nachdem sie kurzzeitig Atemnot hatte», teilte der FC Arsenal später mit.

Baum war im vergangenen Sommer von RB Leipzig nach London in die Women's Football League gewechselt. Die Ablösesumme – damals Rekord für die Frauen-Bundesliga – soll rund 600.000 Euro betragen haben. Beim 4:2-Sieg gegen Australien am 9. Oktober in Karlsruhe hatte die Flügelspielerin ihr Debüt im deutschen Nationalteam gegeben.