DFB-Chefcoach Christian Wück muss beim Frauen-Nationalteam immer wieder auf Ausfälle reagieren. Jetzt rückt noch eine Stürmerin aus England nach.

Karlsruhe (dpa) – Bundestrainer Christian Wück hat nach dem 4:2-Erfolg der deutschen Fußballerinnen gegen Australien noch Angreiferin Shekiera Martinez nachnominiert. Damit reagierte der 53-Jährige auf den Ausfall von Lea Schüller. Die Ex-Münchnerin von Manchester United reist nach DFB-Angaben heute wegen eines Infekts ab.

Die 25 Jahre alte Martinez von Tottenham Hotspur stößt dann in Bremen zum DFB-Team. Die deutschen Frauen empfangen am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) Japan. Vor dem erfolgreichen Start in die WM-Saison in Karlsruhe hatte Wück bereits Sarai Linder vom VfL Wolfsburg, Nicole Anyomi (London City Lionesses) und Neuling Luzie Zähringer vom VfB Stuttgart nachnominiert, nachdem er mehrere Ausfälle hatte hinnehmen müssen.