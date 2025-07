Zürich (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen müssen vor dem EM-Halbfinale wohl auf die musikalische Live-Unterstützung von Wolfgang Petry verzichten. Der Schlagerstar werde es nicht zum K.o.-Duell gegen Spanien am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) nach Zürich schaffen, sagte DFB-Sprecherin Annette Seitz auf einer Pressekonferenz. Petry hatte die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück während der Vorbereitung am 23. Juni in Herzogenaurach besucht, zusammen sangen sie etliche Hits des 73-Jährigen.

Abwehrspielerin Sophia Kleinherne sagte allerdings auch, dass es einen aktiven Austausch zwischen dem Team und Petry gebe. Die Hits des Schlagersängers kommen bei den Spielerinnen gut an: «Er sorgt nicht nur in der Kabine für unglaublich gute Stimmung, sondern auch auf dem Platz, neben dem Platz - unglaublich toll, dass er da war.»

Das Team würde sich über einen erneuten Besuch freuen: «Er hat gesagt, dass er da ist, wenn wir ihn brauchen. Und ich glaube, es ist ein Moment da, wo wir ihn brauchen», sagte Kleinherne. Petry gebe der DFB-Auswahl «sehr, sehr viel Energie», ergänzte die 25 Jahre alte Wolfsburgerin: «Mal schauen, ob er dann da ist oder nicht.»

Petrys Hit ist offizielle Team-Hymne

Zum ersten EM-Spiel hatte der Sänger eine Version des Kult-Hits «Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n» als gemeinsame Single mit dem DFB-Team herausgebracht. «Ich kann nicht viel, aber wenn ich die DFB-Damen mit dem bisschen, was ich kann, unterstützen kann, ist es mir eine große Freude», sagte Petry kurz vor der Veröffentlichung der offiziellen Team-Hymne.

Falls es die DFB-Elf ins Finale schafft, haben sich zwei Besucher bereits angekündigt: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) würde ebenso zur Partie am Sonntag in Basel kommen wie der 92 Jahre alte Opa von Torhüterin Ann-Katrin Berger. «Er hat gesagt, Viertelfinale, Halbfinale lohnt sich nicht. Wenn, dann kommt er ins Finale», hatte die Elfmeterkillerin vor dem Sieg gegen Frankreich angekündigt.