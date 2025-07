Luzern (dpa) – Auch dank des 100. Länderspieltores der früheren Bayern-Spielerin Vivianne Miedema sind die Niederländerinnen mit einem deutlichen Sieg in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. In Gruppe D setzten sich die Europameisterinnen von 2017 in Luzern mit 3:0 (1:0) gegen Außenseiter und EM-Neuling Wales durch.

Die 28 Jahre alte Kapitänin Miedema, inzwischen bei Manchester City, erzielte kurz vor der Pause das erlösende 1:0 (45.+3) mit einem feinen Schlenzer aus 17 Metern. Die weiteren Tore für das Team des früheren Bundesliga-Trainers Andries Jonker steuerten Victoria Pelova (48. Minute) und Esmee Brugts (57.) bei.

Der souveräne Auftritt dürfte vorerst die Zweifel vertreiben, die nach dem 0:4 im vorletzten Nations-League-Spiel gegen Deutschland aufgekommen waren. Gegen kompakt verteidigende Waliserinnen fand der in seinen hellblauen Auswärtstrikots angetretene Vizeweltmeister von 2019 allerdings erst nach Miedemas Treffer in die Spur.

Zwei Tore und zwei Lattentreffer

Pelova und Brugts münzten die teils drückende Überlegenheit in weitere Tore um, dazwischen trafen die früheren Bundesliga-Spielerinnen Jill Roord sowie Jackie Groenen noch die Latte. Danach machten die Niederländerinnen kaum mehr als nötig, hatten die Partie aber jederzeit im Griff. Die weiteren Gruppengegner heißen England und Frankreich.

Für Jonker, der einst die Männer des VfL Wolfsburg und interimsweise jene des FC Bayern trainiert hatte, ist die EM vorerst das letzte Turnier als Trainer der «Oranje Leeuwinnen». Der Verband wollte den Vertrag des 62-Jährigen nicht mehr verlängern.