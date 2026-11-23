Meister FC Bayern München geht mit einer blütenreinen Weste in die Länderspielpause der Fußball-Bundesliga. Hinzu kommen ein Club-Rekord und ein langersehntes Comeback.

München (dpa) – Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in dieser Saison ohne Verlustpunkte und haben eine Club-Bestmarke der Männer eingestellt. Der Doublegewinner setzte sich zum Abschluss des 11. Spieltages mit 1:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim durch. Dies war die 53. Partie in Serie ohne Niederlage.

Dieses Kunststück gelang einst auch den männlichen Bayern-Profis: Diese blieben erst unter Trainer Jupp Heynckes und dann unter Pep Guardiola von November 2012 bis März 2014 in 53 Bundesliga-Spielen in Folge ungeschlagen.

Hoffenheim engagiert, aber torlos

Vor der Länderspielpause traf Edna Imade (8. Minute) mit ihrem siebten Saisontor für die Münchnerinnen in einer über weite Strecken zähen Partie. In der 82. Minute feierte Münchens Nationalspielerin Lena Oberdorf nach elfwöchiger Verletzungspause ihr Comeback.

Die Hoffenheimerinnen, gegen die die Bayern-Frauen beim 1:1 im vergangenen Mai zuletzt nicht gewonnen hatten, agierten engagiert, aber ohne Durchschlagskraft. Vor allem in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit legten sich die Gäste tüchtig ins Zeug, trafen aber das Tor nicht. So feierten die Gastgeberinnen am 11. Spieltag der Saison ihren elften Sieg und gehen mit einer makellosen Bilanz in die knapp dreiwöchige Länderspielpause.