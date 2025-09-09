Zwei Jahre war die ehemalige Nationalspielerin für die Entwicklung des Schweizer Teams zuständig. Ihre Ziele hat sie nicht erreicht.

Basel (dpa) – Kim Kulig ist nicht mehr Cheftrainerin des Schweizer Frauenfußball-Erstligisten FC Basel. Der Verein gab bekannt, diese Entscheidung sei über die vergangenen Wochen gereift und habe mit unterschiedlichen Auffassungen in Bezug auf die Gesamtvision sowie der sportlich unbefriedigenden Team-Entwicklung zu tun. Die frühere deutsche Nationalspielerin hatte Basel 2023 übernommen. Es war ihre erste Station als Cheftrainerin.

In ihrer ersten Saison in Basel erreichten die FCB-Frauen sowohl im Schweizer Cup als auch in der Women’s Super League die Halbfinals. In der darauffolgenden Saison ging es im Cup einen Schritt weiter bis ins Finale, während in der Meisterschaft wiederum der Playoff-Halbfinal Endstation bedeutete.

Kulig formte Spitzenteam

«Die aktuelle Entwicklung soll nicht darüber hinwegtäuschen, was Kim in den zwei vergangenen Jahren für den FCB geleistet hat. Auch wenn es leider nicht für einen Pokal reichte: Sie hat mit sehr viel Einsatz und großer Hingabe eine Spitzen-Equipe geformt und eine tolle Teamkultur hinbekommen», sagte Fabian Sanginés, Leiter Frauenfußball beim FCB. «Wir beide haben probiert, das gemeinsame Projekt zum Funktionieren zu bringen», sagte Sanginés. Er sei aber zum Schluss gekommen, dass zum Erreichen der Ziele jemand anderes nötig sei.