Dramatische Szenen nach Abpfiff: HSV-Verteidigerin Magou Doucouré bricht nach der Partie gegen Union Berlin zusammen. Der Verein gibt später leichte Entwarnung.

Hamburg (dpa) – Nach Schlusspfiff im Bundesligaspiel der Fußballerinnen des Hamburger SV gegen den 1. FC Union Berlin hat es im Volksparkstadion einen medizinischen Notfall gegeben. Die HSV-Verteidigerin Magou Doucouré brach auf dem Spielfeld zusammen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte der HSV mit. «Beim Verlassen des Stadions im Krankenwagen war sie bereits wieder ansprechbar und stabil», hieß es in der Mitteilung weiter.

Der HSV bedankte sich «bei allen Helfern, Fans und dem 1. FC Union Berlin für die Unterstützung» und wünschte seiner Spielerin «eine schnelle und gute Genesung». Die Partie hatten die Hamburgerin mit 0:1 gegen die Berlinerinnen verloren.