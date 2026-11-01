Ohne die in diesem Jahr herausragende Klara Bühl betreiben die Münchnerinnen gegen Bayer Chancen-Wucher. Der Doublegewinner darf aber weiter auf den dritten Pokalsieg in Serie hoffen.

München (dpa) – Die Titelverteidigerinnen des FC Bayern München haben ihre Hürde im DFB-Pokal nur mit viel Mühe genommen und bleiben in dieser Saison ohne Niederlage. Das Team von Trainer José Barcala setzte sich im Achtelfinale mit 1:0 (0:0) gegen den Bundesliga-Rivalen Bayer Leverkusen durch. Die dänische Angreiferin Pernille Harder verwandelte dabei in der 73. Minute den spielentscheidenden, nicht unumstrittenen Strafstoß.

Ohne die geschonte Nationalspielerin Klara Bühl vergab der Doublegewinner zahlreiche Chancen. Die Münchnerinnen machten von Anfang an Druck. Harder traf nach 17 Minuten den Pfosten. Momoko Tanikawa vergab in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und in der 55. Minute zwei Riesenchancen.

Wolfsburg am Montag gegen Hoffenheim gefordert

Leverkusen mit der Kapitänin und Ex-Münchnerin Carolin Simon beschränkte sich meist auf die Defensive. Erst ein Foul an Tanikawa führte zum Elfmeter, den Harder verwandelte. Die Bayern-Frauen hatten sich schon in der ersten Runde beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach (2:1) schwergetan.

Der diesjährige Finalist VfL Wolfsburg trifft erst am Montag (18.00 Uhr) auf die TSG Hoffenheim. Erstmals im Viertelfinale steht der 1. FC Union Berlin nach einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung beim Hamburger SV. Erst im Elfmeterschießen bezwang Eintracht Frankfurt als Favorit den 1. FC Nürnberg.