Lena Oberdorf feiert ihr Comeback beim FC Bayern nach schwerer Verletzung und genießt jede Minute. Worüber sie sich neben dem Sieg am meisten gefreut hat.

München (dpa) – Für Lena Oberdorf steht nach ihrem zweiten Kreuzbandriss-Comeback der Genuss im Vordergrund. «Jetzt entspannt weiter aufbauen, sich nicht unter Druck setzen lassen. Einfach das Fußballspielen genießen», sagte die 24-Jährige nach dem 2:0 des FC Bayern München gegen Aufsteiger Mainz. Oberdorf hatte sich im Oktober 2025 zum zweiten Mal in knapp eineinhalb Jahren das Kreuzband im rechten Knie gerissen.

In der 71. Minute wurde die Nationalspielerin eingewechselt. Das war auch für die nach ihrer Schulterverletzung ebenfalls wieder zum Einsatz gekommene Giulia Gwinn ein besonderer Moment. «Ich hatte Gänsehaut», sagte die «Fußballerin des Jahres». «Ich habe sie Tag für Tag erlebt, wie akribisch sie war. Sie hat sich nie beschwert, obwohl ganz viele Tage dabei waren, die sicher nicht so cool waren.»

Gwinn hatte bei Bayerns 44. Bundesligaspiel in Serie ohne Niederlage in der 38. Minute die Führung erzielt. Ein Tor war Oberdorf nicht vergönnt, dafür waren ihr andere Dinge wichtiger. «Ich habe schon wieder eine Grätsche gemacht und hatte einen Schuss aufs Tor», sagte die Mittelfeldspielerin. «Ich hatte ein paar gute Aktionen, deshalb kann ich echt zufrieden sein mit dem Einstand.»