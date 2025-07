Basel (dpa) – Die deutschen Fußballerinnen gehen ohne Torjägerin Lea Schüller in das EM-Viertelfinale gegen Frankreich. Für die Bayern-Stürmerin stellte Bundestrainer Christian Wück in Basel überraschend Giovanna Hoffmann von RB Leipzig auf. Die 26-Jährige war in allen bisherigen Gruppenspielen in der Schlussphase für Schüller (bisher zwei Turniertore/54 Treffer in 78 Länderspielen) eingewechselt worden.

Fünferkette in der Abwehr

Gegenüber dem 1:4 gegen Schweden richtete Wück sein Team auch taktisch neu aus und setzt hinten auf eine Fünferkette. In die Defensive rückt nach der Rot-Sperre von Carlotta Wamser die erfahrene Kathrin Hendrich. Zudem steht die Münchnerin Franziska Kett in der Startelf. Janina Minge und Rebecca Knaak bilden die Innenverteidigung mit Hendrich. Sarai Linder komplettiert die Abwehrreihe.