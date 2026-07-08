Rekordtorschützin, Weltfußballerin und eifrige Titelsammlerin: Alexia Putellas prägte beim FC Barcelona eine Ära. Nun sucht die 32-Jährige im Ausland eine neue Herausforderung.

London (dpa) – Die ehemalige Weltfußballerin Alexia Putellas wechselt zum ambitionierten englischen Erstligisten London City Lionesses. Zu den Vertragsdetails machte der Club keine Angaben. Die Spanierin hatte ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Champions-League-Titelträger FC Barcelona nicht mehr verlängert.

Die Lionesses sind der erste Verein in der englischen Women's Super League, der unabhängig von einem Männer-Fußballverein agiert. Unternehmerin Michele Kang gehört auch der französische Spitzenclub Olympique Lyonnes. «Der Ehrgeiz des Clubs und sein klares Bekenntnis, sich als unabhängiger Club ausschließlich für Frauen weiterzuentwickeln, sprechen mich sehr an», sagte die 32-jährige Putellas.

Nationalstürmerin Anyomi wird Teamkollegin

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Lionesses den Wechsel der deutschen Nationalstürmerin Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt bekanntgegeben.

Putellas absolvierte in 14 Jahren 507 Spiele für Barça und hält mit 232 Treffern den Vereinsrekord. Insgesamt gewann die spanische Nationalspielerin 38 Titel mit dem FC Barcelona. Als erste Fußballerin wurde sie in den Jahren 2021 und 2022 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren als Weltfußballerin ausgezeichnet. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde Putellas 2023 Weltmeisterin.